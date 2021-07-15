15 Temmuz kargolar açık mı? Kargolar bugün kapalı mı?

Bayram öncesi olması nedeniyle yoğunluğun arttığı kargolarda 15 Temmuz için karar paylaşıldı. Bugün olan resmi tatil nedeniyle kargolar dağıtım gerçekleştirmeyecek. İşte Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo tarafından yapılan açıklamalar…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar bugün müşterilerine hizmet vermeyeceğini duyurdu.

ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.

16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.”

SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Değerli Müşterilerimiz;

15 Temmuz Perşembe günü, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” resmi tatilinde tüm birimlerimizde 1 gün hizmete ara verilecektir.

16 Temmuz Cuma günü tüm birimlerimizle hizmetimize devam edeceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!

MNG KARGO AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir.

16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.

Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo, 15 Temmuz’da çalışma durumları ile ilgili şu bilgiyi paylaştı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil olması sebebi ile tüm birimlerimiz kapalı olacaktır.