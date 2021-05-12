22 milyon lirayla başladı, 33 milyona bitirildi! Hizmete girmeden tadilata girdi!

Erzurum Palandöken Belediyesi’nin önceki AKP’li Belediye Başkanı döneminde 33 milyon lira harcanarak yapılan ‘Akıllı Nikah Sarayı’, işletim giderlerinin yüksekliği nedeni ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Aşık Sümmani Kültür Merkezi adı verilen bina için bakanlık yeniden tadilat ihalesi açtı. Palandöken ilçesinde 22 milyon lira bütçe ile yapımına başlanan ancak tamamlandığında 33 milyon liranın üstünde bir rakama mal olan binaya, henüz faaliyete geçmemesine rağmen tamirat tadilat ihalesi yapılacak.

BAŞKANIN VİZYON PROJESİYDİ

Osmanlı padişahı 2. Abdulhamit’in ölümünün 100. yıl anısına dönemin Palandöken Belediye Başkanı AKP’li Orhan Bulutlar tarafından yaptırılan ‘Akıllı Nikah Sarayı'nın 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmıştı.

Orhan Bulutlar o dönem binanın ilçeye vizyon katacağını belirtmiş, “İçerisinde açık ve kapalı 300 araçlık otopark, mescit, sığınak, takı ve kutlama fuaye alanları, terzi, kuyumcu, çiçekçi, şekerci, fotoğrafçı, kuaför, gelin ve damat adaylarını dinlenme odaları, güvenlik sistemi, restoran ve nikâh salonu yer alacak. Bu proje bölgenin en prestijli projelerinden birisi olmakla birlikte mutlu ve huzurlu ailelerin kurulmasının da ilk adımı olacak” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN SUNAR DEVRETTİ

Nikah Sarayı olarak tamamlanan ancak projedeki birçok eksiklik nedeni ile bir türlü faaliyete geçirilemeyen binanın, işletim giderlerine bile belediyenin gücü yetmedi. Palandöken Belediyesi’nin AKP’li yeni Belediye Başkanı Muhammet Sunar, söz konusu binayı 50 milyon lira bedelle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretti.

ÇATI SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrin ardından Aşık Sümmani Kültür Merkezi adı verilen bina için tadilat ihalesi yapılacak. Kış koşullarına göre yapılmayan çatı sistemi nedeni ile tahliye kanalları donan ve içerisine su alan binanın bir çok kısmı ağır hasar gördü. Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, toplam 111 kalemden oluşan liste için ihaleye çıktıklarını duyurdu.

Mutfaktan tuvalete kadar hemen her kısmı yenilenecek olan tamiratın bedelinin yine milyonları bulması bekleniyor. Teklif verme için son tarih ise 24 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Merkezin içerisine yapılacak 400 kişilik tiyatro salonu için ise önümüzdeki Temmuz ayında ihaleye çıkılması bekleniyor. Kültür merkezinin tamamen bitirilip sonbahar aylarında hizmete sokulması planlanıyor.

4 AYRI BİRİM TAŞINACAK

Aşık Sümmani Kültür Merkezi içinde hali hazırda 10 ayrı kurs verilmeye başlandı. Öte yandan çalışmalar tamamlandığında müzik, resim, halk oyunları, yöresel yemekler, diksiyon ve yabancı dil kurslarından el sanatlarına kadar yaklaşık 20 alanda eğitim verilecek. Yeni merkezin içerisinde Kültür İl Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Bölge Müdürlüğü, Palandöken Nüfus Müdürlüğü ve 2021 yılında şehir merkezinde bulunan fakat yıkılan Kültür Merkezi Müdürlüğü de bulunacak.

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