28 gün tam kapanma ve yoğun aşılama şart

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Corona Pandemisi'nde gelinen noktaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA HER 15 KİŞİDEN 1'İ CORONA

Türkiye'nin vakalarda nüfusuna oranla dünya dördüncüsü, Avupa birincisi olduğunu belirten Kurugöl, “Testler vakaların yüzde 40'ını gösteriyor. Açıklanan vakaları en az beş ile en fazla yirmi ile çarpmak gerekiyor” dedi. Kurugöl, “Temaslılara test yapılmıyor. Hastalığın çoğunlukla semptom belirtisi göstermeden seyrettiğini de göz önünde almak gerekir” diye konuştu. En kötü tablonun İstanbul'da olduğunu belirten Kurugöl, “İstanbul'da her 15 kişiden 1 kişi Corona hastası” dedi.

Artışın başlıca sebebinin kontrolsüz normalleşme ve yetersiz aşılama olduğunu ifade eden Kurugöl, “Aile hekimleri çok iyi çalışıyor ancak tedarikte sıkıntı var. Çünkü yeterli miktarda aşı gelmiyor” dedi.

28 GÜN TAM KAPANMA VE YOĞUN AŞILAMA

Kurugöl, alınması gereken tedbirler hakkında şu görüşlerini dile getirdi:

* Salgını kontrol altına almak ve minimize etmek için dünyada yaşanan örneklere bakmak gerekir. İngiltere Avrupa'da en fazla vaka ve ölümün olduğu ülkeydi. Hatta sürü bağışıklığı gibi çok tepki gören yanlış uygulamayı denediler. Ama sonra akılcı bir yöntem uyguladılar. Hem tam kapanma hem de yüksek oranda aşılama yapıldı. Böylece, 68 binlerde olan Corona'ya yakalanma vakaları 2 binlere düştü.

* Şili'de ise hedeflenen başarıya ulaşılamayan şöyle bir uygulama yapıldı: Günlük vaka sayısı 1700'lerdeyken çok yoğun aşılama başlattılar, ancak tam kapanma yapmadılar. Bu ülkede günlük vaka sayısı 9 binlere çıktı. Bu da bize gösterdi ki, ikisini birden uygulamak gerekiyor.

* Türkiye'de yapılması gereken şudur: 28 gün tam kapanma yapılması, yaygın ve etkin aşılama uygulanması.

* Bunları yaptıktan sonra da gevşemeye yol açmadan, gerçek anlamda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi gerekiyor.

* Bu köprüden önceki son çıkıştır. Bu tedbirler alınmazsa turizm sezonunda rezervasyon iptalleri yaşanabilir, turistlerin devlet yönetimleri Türkiye'ye gidişleri yasaklayabilir.