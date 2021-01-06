3 çocuk babası öğretmen coronaya yenik düştü

Kütahya’da bir süredir corona virüsü tedavisi gören öğretmen Emre Tezel yaşamını yitirdi.

ESKİŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLECEK

12 Aralık tarihinde corona virüsü teşhisi konulan ve 15 Aralık tarihinden beri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, Kütahya Merkez 80. Yıl Özel İdare İlkokulu Müdür Yardımcısı 65 yaşındaki Emre Tezel vefat etti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Emre Tezel, memleketi Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi Çardak Mahallesinde yarın toprağa verilecek.

VALİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Merkez 80. Yıl Özel İdare İlkokulu Müdür Yardımcısı Emre Tezel'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.”;

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