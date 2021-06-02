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8 üniversiteye 9 fakülte ve yüksekokul kuruldu

8 üniversiteye 9 fakülte ve 1 yüksekokul kurulmasına, 3 üniversitedeki 1 fakülte ve 2 yüksekokulun kapatılması ile 4 üniversitedeki fakültelerin isminin değiştirilmesini ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncellenme: 07:32, 02/06/2021
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8 üniversiteye 9 fakülte ve yüksekokul kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddesine göre Düzce Üniversitesi’ne Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi’ne Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi’ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi’ne Yabancı Diller Yüksekokulu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne İslami İlimler Fakültesi kuruldu. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:06:04,