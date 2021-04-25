Acı haberi bakanlık duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle denildi:

* Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu’nda 4 yıllık asker olan Uzman Çavuş Aygün Çakar, EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düştü.

Şehit Çakar'ın Kastamonu'nun merkeze bağlı Geyikli köyünde ikamet eden annesi Melek Şahanoğlu'na acı haber ulaştı. Şehit evine Türk bayrağı asılırken şehit annesi Melek Şahanoğlu'da taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu görülen şehit annesi Melek Şahanoğlu, “Yavruma Allah rahmet eylesin, vatanımız sağ olsun” dedi.

3 erkek ve 1 kız çocuğunun olduğunu, Şehit Aygün Çakar'ın da ortanca çocuğu olduğunu söyleyen şehit annesi Melek Şahanoğlu, “Oğlumla iki gün önce telefonla konuştum. Abisinin ev sahibi olması için evrakların imzalanması gerekiyordu. Oğlum geciktirmeyelim, kısa zamanda halledelim dedi. Ben okuma yazma bilmiyorum ama bir şekilde oğlumun son isteğini yerine getirmeye çalıştım. Oğlum abisinin ev sahibi olduğunu göremeden şehit düştü” diye konuştu.

26 yaşındaki Şehit Aygün Çakar'ın 4 yıldır asker olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Aygün Çakar’ın naaşının bu akşam Amasya Merzifon Havalimanı’na getirileceği, buradan Vezirköprü ilçesine götürüleceği öğrenildi. (İHA)

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