Adana’nın duayen başkanından Ekrem İmamoğlu’na otobüs önerisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İETT otobüslerini yenilemek için 1 milyar TL kredili bütçe çıkarmış, İBB Meclisi’nde onaylanan bütçe, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engeline takılmıştı. Erdoğan, 300 yeni otobüsün alınması için çıkarılan bütçeyi 6 aydır onaylamazken, sık sık arızalanana eskimiş otobüslerden birinin de halk tarafından itilerken çekilen görüntüleri medyaya yansımıştı.

Erdoğan'ın vetosu nedeniyle onaylanmayan otobüs alımı konusunda Adana'nın eski belediye başkanı Aytaç Durak'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öneri geldi.

Kendisinin de benzer durumları yaşadığını ve belediye meclisindeki çoğunlukta olan muhalefetin 150 adet otobüs alımını onaylamadığını kaydeden Aytaç Durak, Ekrem İmamoğlu'na hitaben kaleme aldığı açıklamada bu sıkıntıyı nasıl aştığını şöyle anlattı:

* 1999 seçimlerinde ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, benim partim ANAP, Adana'da hiçbir ilçe belediyesini kazanamazken Büyükşehir'e de ancak 2 meclis üyesi sokabilmişti. Alacağım 150 otobüsü meclis onaylamıyordu.

TOMALARLA HALK ENGELLENMEK İSTENDİ

* Meclis toplantılarını halka açık biçimde 600 kişilik belediye salonunda yaptırıyordum. Olağanüstü MEKtoplantısına halkı da davet etmiştim. Ancak Adana Valiliği de 5 parti il başkanının davet ederek taraftarlarının toplantıya katılmamalarını talep etmişti. Ayrıca toplantı saatinden önce salonun halka giriş cephesindeki yolu halka kapattırmış, TOMA'lar ile halkın yola dahi girişini engelleme talimatı vermişti.

* Ancak halkın gücü engelleri aşarak salonu ve caddeyi toplantıdan evvel doldurmuştu. Adeta miting alanıydı. Oturuma üç meclis üyesi katıldı. Olağanüstü olduğu içinde 2'ye 1 oy çoğunluğuyla karar alınmıştı.

* Yasaldı. Ancak gerginliği arttırmamak için oturumu erteledim. Biliyordum ki bu görüntü muhalefeti sindirmişti. Salonun terasından halka teşekkür ediyordum. İmamoğlu'na diyorum ki; metro kredileri başta olmak üzere, halk yararına alınacak kararlar, getirdiğiniz teklifler her engeli aşar. 300 otobüs alımı için benim gibi halkın gücünden yararlan.