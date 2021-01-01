Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti

İstanbul Pendik'te yeni yılın ilk saatlerinde 31 yaşındaki Murat E., evinde tabancayla öldürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cinayeti Murat E.’nin kardeşi M.E.’nin işlediği belirlendi. Yaşı 18’den küçük olan M.E. ve babası gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 20:00, 01/01/2021
Haberler Gündem
Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti

Olay, Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Fisun Sokakta bulunan bir evde saat 00.05'te meydana geldi. Babası ve kardeşleriyle aynı dairede kalan 31 yaşındaki Murat E. tabancayla öldürüldü.

Silah sesini duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalarda, Murat E.’nin 17 yaşındaki kardeşi M.E. ile sürekli tartıştığı belirlendi. İkilinin cinayet öncesinde de kavga ettiği, olayın kavgadan kısa süre sonra yaşandığı anlaşıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.E. ve babasını gözaltına aldı.

Emniyete götürülen baba ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.E. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


İlginizi ÇekebilirBir kadın cinayeti daha... 'Başkasına gitmesin diye vurdum'Bir kadın cinayeti daha... 'Başkasına gitmesin diye vurdum'

baba Bursa Cinayet istanbul Kadın kadın cinayeti kavga Polis