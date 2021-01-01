Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti

Olay, Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Fisun Sokakta bulunan bir evde saat 00.05'te meydana geldi. Babası ve kardeşleriyle aynı dairede kalan 31 yaşındaki Murat E. tabancayla öldürüldü.

Silah sesini duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalarda, Murat E.’nin 17 yaşındaki kardeşi M.E. ile sürekli tartıştığı belirlendi. İkilinin cinayet öncesinde de kavga ettiği, olayın kavgadan kısa süre sonra yaşandığı anlaşıldı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi M.E. ve babasını gözaltına aldı.

Emniyete götürülen baba ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.E. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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