Ahmet Davutoğlu’ndan Biden’a mektup

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aralarında ABD Başkanı Biden'ın da bulunduğu çeşitli ülke liderleri ve uluslararası kuruluş başkanlarına mektup gönderdi.

Mektupta; “Joe Biden'ın açıklamasında yer alan, I. Dünya Savaşı dönemi ve sonrasının felaket yıllarında yaşanan trajik olaylardan sorumlu tutulduğumuz yönündeki mesnetsiz ve haksız suçlamaların ABD ile dostane ilişkilerin önemine samimiyetle inanan ülkemiz insanlarını hayal kırıklığına uğrattığı ve kınandığı, ikili ilişkilerdeki sorunların yapıcı diyalogla aşılabileceği ancak bu tür hayal kırıklıklarının düzeltilmesinin çok uzun zaman alabilir” denildi.

“AYRIM YAPILMAKSIZIN HEPSİ AYNI SAYGIYI HAK EDİYOR”

Söz konusu zor dönemlerde yaşamını yitiren masum insanlar anılır ve onurlandırılırken, ayrım yapılmaksızın hepsinin aynı ölçüde saygıyı ve hatırlanmayı hak ettiği, yine söz konusu açıklamada terör örgütü ASALA tarafından dünyanın ABD dahil çeşitli ülkelerinde eş ve çocukları da dahil katledilen Türk diplomatlarından hiç bahsedilmemesinin de bu hayal kırıklığını derinleştirdiği ifade edildi.

“BARIŞ VE İSTİKRAR BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR”

Ortak bir coğrafyada asırlarca zor ve güzel günleri paylaşmış olan Türk ve Ermeni toplumlarının dünün ve bugünün sorunlarını üçüncü tarafların siyasi istismarından uzak olarak birlikte çözebilecekleri, katkıda bulunmak isteyen üçüncü tarafların olabilecek girişimlerinin ön şartının ise iyi niyete dayalı yapıcı ve objektif yaklaşımlar olduğu belirtilerek, “Halihazırda hassas bölgemizin sivil girişimler de dahil olmakla Türkiye, Ermenistan ve diğer komşu devletlerin gayretleriyle toprak bütünlüğüne saygı temelinde bir barış ve istikrar bölgesine dönüştürülebileceği, taraf ülkeler arasındaki sorunları derinleştirecek açıklamalar yapılması değil çözülmesi için her türlü imkanla katkı verilmesi gerekiyor” denildi.

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