AKP kongresinde Türk bayrağına saygısızlık

AKP Eskişehir Eskişehir 7'inci Olağan İl Kongresi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Akıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. ‘Eskişehir için inandığın yolda yürü' sloganıyla yapılan kongreye, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Halis Dalkılıç, AKP Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, çok sayıda üye ile STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

TÜRK BAYRAĞINA YASLANDILAR, ÜZERİNE OTURDULAR

Tek adayla gerçekleşen kongrede, delegelerin ve izleyicilerin oturacağı sandalyelerin üzerlerine Türk bayrağı ile AKP bayrakları konuldu. Kongre boyunca bazı delegeler ve konuklar, sandalyelere bırakılan Türk bayraklarına ve AKP bayraklarına yaslanarak üzerlerine oturdular. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle bağlandığı kongrede, mevcut Başkan Zihni Çalışkan tek aday olarak tekrar başkanlığa seçildi.

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADILAR

AKP Kongresinin yapıldığı saatlerde Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Mevlüt Kahveci için de Reşadiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi AKP kongresinde unutulmadı. Kongrede müzikli videolar iptal edilirken, konuşma sonlarında konuşmacıların alkışlanmaması yönünde uyarılar yapıldı. Hafız Ali Pınarbaşı tarafından kongrede, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. AKP Eskişehir 7'inci Olağan Kongresine katılan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Yavuz, “Bugün bir parça hüznümüz var. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bir şehidimiz var. Biliyorsunuz Gara'da ki operasyonumuzda 13 vatandaşımızı ve 3 askerimizi şehit ettiler. Diğer yandan 51 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.