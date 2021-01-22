AKP’li başkan görevinden istifa etti

AKP Karaman merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Tunç şu ifadelere yer verdi:

* AK Parti Genel Merkezimizin tensipleriyle Ekim 2019 tarihinden bugüne kadar büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Karaman AK Parti Merkez ilçe başkanlığı görevinden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

* Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bugüne kadar ki yaptığımız siyasi çalışmaların Karamanlı hemşerilerimiz tarafından anlaşılmış olduğunu, bize karşı olan güler yüzlerinden, desteklerinden, dualarından ve en önemlisi bize olan inançlarından ve duydukları güvende görmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyim.

* Bu süreçte benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta aileme, beraber yol yürüdüğüm, çalıştığım Karaman AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı yönetimindeki değerli dava arkadaşlarıma, AK Parti Karaman il Başkanı Sayın Abidin Çağlayan'a ve yönetimindeki değerli dava arkadaşlarıma, teşkilatımızın mahalle başkanlarına, köy başkanlarına ve tüm üyelerimize teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

* Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de AK Partimizin ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu kutlu davaya bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

KONGREDE OLAYLI BİR ŞEKİLDE BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Tunç geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen AKP Karaman Merkez İlçe Teşkilatının 7'nci olağan kongresinde yeniden başkan seçilmişti. O dönem gerçekleştirilen kongrede AKP genel merkezi tarafından desteklenen Feyzullah Tunç'a karşı adaylığını açıklayan Mehmet Sami Şahin'in adaylığı kabul edilmeyince kongrede gergin anlar yaşanmıştı.