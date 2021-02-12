AKP’li başkan kongreden sonra corona oldu

Çorum kent merkezinde bir otelde 8 Şubat günü yapılan AKP Çorum Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi’nde Meryem Demir, tekrar kadın kolları başkanı seçildi.

COVID-19 testi pozitif çıkan Meryem Demir’in 10 gün süreyle evinde karantina altında kalacağı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yapılan kongrelere videokonferans sistemiyle bağlanıp artan corona virüsü vaka sayılarına rağmen kongre salonlarını dolduran partililere teşekkür etmişti.

ERDOĞAN’A “ALLAH ÇOCUKLARIMIN ÖMRÜNDEN ALSIN SİZE VERSİN” DEMİŞTİ

Demir, geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 137. Genişletilmiş İl Başkanları video konferans toplantısına Çorum’dan katılmış ve “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” ifadeleriyle çok konuşulmuştu.

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