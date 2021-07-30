AKP’li başkandan işsizlik yorumu: İnsanlar iş beğenmiyor, burası kesin

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Türkiye'de işsizlikle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. İşverenlerin işçi taleplerini karşılayamadıklarını ifade eden Çalışkan, "İnsanlar iş beğenmiyor, burası kesin" dedi.

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Herkesin devlet dairesinde iş istediğini belirten AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, çalışmak isteyene işin çok olduğunu, ancak insanların iş beğenmediğini ifade ederek iş arayanın kendisine ulaşmasını istedi.

HERKES MASA BAŞI İŞ İSTİYOR

Çalışkan, çalışmak isteyene iş bulduklarını ancak son zamanlarda çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi. İşsizlik konusunda düşüncelerini açıklayan AKP İl Başkanı Çalışkan, işsizlik konusunda şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda kendisine iş için değil işçi için işverenlerin geldiğini ifade eden Çalışkan, “Son günlerde iş için gelenden çok işçi için gelen işverenler var. Herkes masa başı iş istiyor. Devlet dairesinde çalışmak için bana geliyorlar. Devlet dairesinde işe girmenin kriterleri belli. Benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Ama piyasada işçi arayan birçok firma var. Özel sektörde iş arayanlar varsa doğrudan bize başvurabilirler. Mutlaka işe yerleştiririz” dedi.

İŞ ARAYANLAR BANA ULAŞSIN

İşverenlerin işçi bulamadığını ifade eden Çalışkan, “Firmalar adam arıyor. Bizden de istiyorlar. Gönderecek işçi bulamıyoruz. Partili olsun veya olmasın, hangi partiden olursa olsun, iş arayan beni bulsun. Türkiye’de işsizlik mi var, iş beğenmeme mi var? İş isteyene anında iş buluruz, yeter ki ‘çalışacağım’ desin. Eskiden iş için insanlar gelirdi, şimdi ise işverenler veya firma sahipleri işçi ihtiyaçları için geliyorlar. Her yerde iş var. Herkes işçi arıyor. Özel sektörden bahsediyorum. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok fabrikada iş var, işçi yok. Şu an bizden çeşitli sektörlerde istihdam edilmek üzere 500'e yakın adam isteniyor. 3 bin 700 lira ila 5 bin lira arasında maaş var. İşe ihtiyacı olan varsa bize gelsin. İş buluruz, anında buluruz. Biz çalışacak adam bulamıyoruz. Geçen gün bir çağrı merkezi 100 kişi istedi. 10-15 kişi anca gönderebildik” şeklinde konuştu.

ARTIK İŞÇİ BULAN ŞANSLI

İşçi taleplerini karşılayamadıklarını da ifade eden Çalışkan şunları söyledi:

* Bir iş beğenmeme var. İş adamlarının işçi taleplerini karşılayamıyoruz. İnsanlar kamu kurumu tercih ediyor. Özel sektörde çalışacak işçi arıyoruz, çalmadık kapı bırakmıyoruz.

* Partili, partisiz fark etmez. Yeter ki çalışacak olsun. Bu işçi bulma işine ciddi mesai harcamaya başladım. Yok, bulamıyoruz. Şoför arayan var, özel güvenlik görevlisi arayan var, çağrı merkezi personeli arayan var, vasıflı-vasıfsız işçi arayan var…

* Tatil firması müşteri temsilcisi arıyor. Herkes arıyor, artık işçi bulan şanslı. Bir zincir market yöneticisi 20 kişi talep etti ama üç-beş kişi gönderebildik.

* İnsanlar iş beğenmiyor, burası kesin. Temizlikçi arayan var. Kaynakçı alanında ciddi açık var. Herkes kaynakçı arıyor. Gaziantep'ten kaynakçı getirenler var. Günlüğü yaklaşık 1000 liraya Antep'ten kaynakçı getiriyor sanayici. Bizi eskiden iş arayanlar bulurdu, şimdi işçi arayan bize ulaşıyor. İş arayan bize gelsin. Hemen gelsin, yarın işbaşı yaptıralım.