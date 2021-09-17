AKP’li Bülent Turan: Muhalefet başka, ihanet başka

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, sağlık tesisinin açılış töreninde konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muhalefet baş tacı; eleştirsin, sitem etsin ama Mevlana Hazretleri'nin hatırasını 7 asırdan beri bu topraklarda çarçur etmeye hiç kimsenin haddi de yoktur, yetkisi de yoktur. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Muhalefet başka, ihanet başka" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış törenlerine katıldı.

Törene Vali İlhami Aktaş, AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

“ŞEHİTLER DİYARINDAN ONLARI LANETLİYORUM”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen AKP Grup Başkanvekili Turan, şunları söyledi:

* Bugün Adnan Menderes başbakanımızın, hemşehrimiz Çanakkale milletvekilimiz Fatin Rüştü Zorlu bakanımızın, Hasan Polatkan bakanımızın idam edilişlerinin 60’ıncı yıl dönümü.

* Bu ülkede maalesef sudan sebeplerle ‘Allah’tan milletimize, devletimize ebedi saadetler diliyorum’ diyen, idam edilirken bile bunu söyleyen aziz insanların maalesef idam edildiğini gördük.

* Tekrar üç kıymetli bakanımıza, başbakanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ülkede darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum.

* Darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını hafifleten onlara da naif ifadelerle destek olan kim varsa Gelibolu’dan, şehitler diyarından onları lanetliyorum.

“BU ÜLKEYE ARTİSTLİK YAPMAYALIM”

Savunma sanayisinde Türk mühendislerin katkısına dikkat çeken AKP’li Turan, şöyle konuştu:

* Geçen hafta 2 bin yıllık hatta çok daha eski, Türk ordusunun en güçlü silahı ‘Akıncıyı teslim ettik ve envantere girdi. Şu 2 bin yıllık ordunun içinde ‘Akıncı’ kadar kıymetli bir silah olmadı şimdiye kadar ve bu Türk yapımı arkadaşlar, bizim gençlerimiz yaptı. Maalesef bu gururumuzu Diyanet İşleri Başkanı’mızın yaptığı bir dua kadar konuşamadık bile.

* Bu vahim bir durum. İş yapıyoruz, üretiyoruz ve heyecan duyuyoruz; dön dolaş, ‘Diyanet İşleri Başkanı o duayı yaptı, bunu yaptı’. Arkadaşlar, bu ülkeye artistlik yapmayalım.

“MUHALEFET BAŞKA, İHANET BAŞKA”

AKP’li Turan, sözlerine şöyle devam etti:

* Muhalefet baş tacı; eleştirsin, sitem etsin ama Mevlana Hazretleri’nin hatırasını 7 asırdan beri bu topraklarda çarçur etmeye hiç kimsenin haddi de yoktur, yetkisi de yoktur. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Muhalefet başka, ihanet başka.

* Hiç kimse bu topraklarda ‘PYD komşumuz olsun’ diyemez. Hiç kimse bu topraklarda Mevlanayı o hale düşüremez. Bu topraklarda doğal gaz bulununca hep beraber seviniriz.

* ‘Akıncı’ olunca hep beraber seviniriz. Türkiyemiz büyüyünce hep beraber sevinebiliriz. Hepimiz için bu konular kıymetli ve değerli.

“SALI GÜNÜ KÖPRÜMÜZDEN YÜRÜYEREK, KARŞIDAN KARŞIYA GEÇECEĞİZ”

1915 Çanakkale Köprüsü’nün uluslararası proje olduğunu belirten AKP’li Turan, şunları söyledi:

* Artık uluslararası, büyük projelerle gündeme gelmeye başladık. Köprümüzün artık son tabliyeleri konuluyor. 87 tabliyemiz vardı. Son birkaç tabliyemiz kaldı. 1 ay içinde Gelibolu’muzu tekrar Anadolu’ya bağlayan ülke olacağız.

* Tarihte Türkler ilk bu topraklarda Avrupa ve Anadolu ilişkisi kurdu. Tekrar kuracağız. Gelibolu’muzdan davul zurnayla beraber karşıya yürüyerek geçeceğiz.

* İnşallah birkaç gün sonra bakanımız Adil Karaismailoğlu bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçecekler. Hamdolsun, salı günü köprümüzden yürüyerek karşıdan karşıya geçeceğiz. DHA