AKP’li isimler peş peşe istifa etti

Veli TOPRAK Ali Ekber ERTÜRK

AKP Bursa'da istifa şoku yaşanıyor. 17 yıl il başkanlığı başta olmak üzere yönetici olarak çalışan Sedat Yalçın partiden istifa etti. SÖZCÜ'ye gerekçesini anlatan Yalçın, şunları söyledi:

MHP'DEN KURTULMAMIZ LAZIM

– Büyük kongremizde Bursa'nın son 15 yılında il başkanlığı yapan 5 il başkanını delege olarak bile yazmadılar. Yalova'nın küçük ilçe başkanını Bursa'dan büyük kongre delegesi yazmışlar. Bu kadar vefasızlık olmaz. Gece beni 24.00 gibin Efkan Ala aradı. ‘Partiden 4-5 milletvekili istifa etse Bursa'da sizin istifanız kadar etki yaratmaz. Siz bir markasınız' dedi. Partinin en eski halinin kalmadığını görüyorum. Donanımlı isimler sistemin dışına atıldı. Tecrübesi olmayan kişileri milletvekili yaptık. Vekillik bitsin onlar bunalıma girecek.

LİYAKAT BİTTİ

– Liyakat konusunda parti çok kötü örnekler yaşatıyor. Her alanda, liyakatten bir kaçış var. Başka faktörler öne çıktı; şu okuldan mezun, bu cemaatten olsun. Her yerden olsun ama liyakatli olsun. Bizler sistemin dışında kaldık. Binali Yıldırım hemşehrim, beni çok iyi tanır. Kimseden bir şey istemem. Bursa buz gibi, Cumhurbaşkanımız nasıl göremiyor, etrafını kim, nasıl sarıyor ? Koptu Cumhurbaşkanı bence. Saha hiç onun anlattığı gibi değil. Bana göre partinin MHP'den kurtulması lazım. MHP endeksli siyaset yapmak, alanı daralttı.

– Asli rolümüzü kaybetmemeliydik. Kapsayıcı siyaset yapmıyoruz. AK Parti kendi programından uzaklaştı, çok üzülüyorum. Belli kesim Tayyip beyi sevdiği için oy veriyor ama Bursa merkezde parti sıfır…

Ankara Mamak Belediyesi Başkan Vekili ve AKP'li Meclis Üyesi Esra Yılmaz, zehir zemberek bir açıklama yaparak partisinden istifa etti. Belediye Başkanı AKP'li Murat Köse tarafından Hayır Çarşısı’na koordinatör olarak atanan Yılmaz, burada belirlediği usulsüzlük ve yolsuzlukları Başkan Köse'ye ilettiğini ancak sonuç alamadığını söyledi.

SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Yılmaz, bir belediye personelinin saldırısına uğradığını, kıyafetine söz söylendiğini ve Köse tarafından da görevden alındığını açıkladı. Esra Yılmaz, “Sayın Köse, ben sizi, Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetelerinizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün işadamlarınızla baş başa bırakıyorum. Bir kadın ve anne olarak sana hakkımı helal etmiyorum'' dedi. Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

SİSTEMLE OYNANDIĞINI TESPİT ETTİM

– Belediye Başkanım Murat Köse, bir ay içerisinde açılmasını istediği Hayır Çarşısı'na beni koordinatör olarak atadı. Çarşıdaki sorumluluğumuz artmışken Murat Köse, beni arama gereği duymadan Özel Kalemi ile haber göndererek, garip bir üslupla beni izne çıkardı. O dönemde bir takım şaibeli dedikodular Belediyemiz'de yayılmaya başladı. Başkanımız ve üstlerimize konuları ilettim. Mızrak çuvala sığmadığından, Çarşı'yla ilgili dosya hazırlamam gerekti. Stok sisteminden veri alacakken, sistemle oynandığını tespit ettim.

MEZARLIK GÖREVLİSİ SALDIRDI

– Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen personel, dosyayı hazırlamamı engellemeye çalıştı. Tespit ettiğim usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi. Uzaklaştırıldığım süre içerisinde ne yapıldı, nerelere ürün gönderildi, gıda eksikliği var mı, söylentiler doğru mu? Bunları tespit etmeye çalışırken, Cenaze İşleri'nde çalışan bir personel gelip bana hakaret, sinkaflı küfür, hatta kıyafetime laf söyleyecek kadar densiz, fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aştı.. Bu yaptıklarınızla anılacaksınız. Biz kadınlar sizin konu mankenleriniz değiliz. Bir kadın ve anne olarak sana hakkımı helal etmiyorum.