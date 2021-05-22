AKP’li vekilin yeğeni çakarlı lüks araçla trafiği tehlikeye attı

AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın’ın yeğeni Enes Aydın’ın lüks araçla otoyolda saatte 215 km’lik hız yaptığı, çakarlı araçlar kullandığı ve aracında milletvekili kimliği taşıdığı görüntüler ortaya çıktı. AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın’ın yeğeni, o görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIP O ANLARI PAYLAŞIYORDU

Enes Aydın’ın paylaştığı görüntülerde hatalı sollamalar ve aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye attığı görüldü. Enes Aydın, o görüntüleri ‘İnadımız inat’, ‘Sağı solu kes’, ‘Amcam pek hız sevmez’ gibi notlarla paylaştı. Otoyolda aşırı hız yaparken paylaştığı görüntülerden bazılarında milletvekili kimliğinin cama yansıması sonucu, araçta milletvekili kimliğinin de bulunduğu anlaşıldı.

LÜKS ARAÇLA AĞIR KAZA GEÇİRDİ, O ANLARI DA PAYLAŞTI

Enes Aydın’ın Porsche marka lüks araçla ağır kaza geçirdiği de ortaya çıktı. Lüks aracın kullanılmaz hale geldiği görüntüleri “Kaza, felaket, aşırı hız” etiketleriyle paylaşan Enes Aydın’a ve AKP’li vekile sosyal medyadan tepki mesajları yağdı.

AKP’Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın’dan açıklama geldi. Sare Aydın, Porsche marka lüks aracın kendisine ait olduğunu ve yeğenini uyardığını belirtti. Sare Aydın, “Gençlere olan inancımı ve sevgimi herkes bilir. Üniversite öğrencisi yeğenimin müsadem dışında şahsi aracımı, asla tasvip etmeyeceğim şekilde kullanmış olmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Uyarılarımı ve ikazımı yaptım. Yanlışının, onun hayatı için büyük bir ders olacağına inanıyorum” dedi.

“BİR KAZA MEYDANA GELMEMİŞTİR”

Sare Aydın açıklamasına, “Ben hayatım boyunca seviyeli iletişimin ve doğru bilginin büyük bir güç olduğuna inandım. Gençlerime de bunu öğrettim. Yorumlara bakınca yazma ihtiyacı hissetim. Bir kaza meydana gelmemiştir. Doğru sözler ve işler şiarımız olsun gençler. Yiğenime de söyledim merak etmeyin” diye devam etti.

Ancak Enes Aydın’ın lüks aracıyla kaza yaptığına dair görüntüler paylaştığı AKP İstanbul milletvekiline hatırlatıldı.

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