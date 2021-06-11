Akşener’den İYİ Partili başkana saldırıya ilk tepki

İYİ Parti lideri Akşener, Zonguldak ziyareti sırasında bir gazetecinin sorusu üzerine Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik silahlı saldırıyı değerlendirdi. Akşener, “Çok çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş canına bir şey olmamış” dedi. Akşener şunları söyledi:

“TÜRKİYE'DE BUNLAR ÇOK OLAĞAN BİR HALE GELDİ”

* Sabah Belediye Başkanımızla konuştuk, Allah'tan bir şey yok. Tam olarak ne olduğuna dair kendisinin bir fikri yoktu ama Türkiye'de bunlar çok olağan hale geldi, asıl sorgulanması gereken budur.

* Bu faillerin bulunup ‘neydi?'nin cevabının alınmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evim basıldı failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu lince uğradı faili beraat etti, böyle bir Türkiye'de Yomra Belediye Başkanımızın kurşunla karşılaşması çok çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş canına bir şey olmamış.

“YAPANIN YANINA KAR KALMAMASI GEREKİYOR”

* İYİ Parti Genel Başkanı olarak ve eski İçişleri Bakanı olarak söyleyeceğim şey şudur; hem savcıları hem hakimleri hem kolluk güçlerinin yöneticilerini, siyasilere sesleniyorum: Her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman, takipsizlik verildiği zaman, hiçbir zaman hukuki ceza verilmediği zaman yarın insanlar sokakta gezemez hale gelir, nitekim öyle.

* Bir başka şey daha olur, bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar.

* Türkiye kabile devleti haline döner. Dolayısıyla devlet insanlığının, devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum: Bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor