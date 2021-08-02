Alevler, Mavi Yolculuğun başladığı Kissebükü’nde doğa ve tarihi yok ediyor

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangını bugün öğle saatlerinde dünyaca ünlü ahşap yatlarla yapılan ve Mavi Yolculuğun Türkiye’deki başlangıç durağı olarak kabul edilen Gökova’daki cennet Kissebükü Koyu’na ulaştı. Bodrum’a bağlı Mazı ve Armutçuk bölgelerinde devam eden yangın rüzgarın yön değiştirmesi ile Kissebükü’ne yöneldi, alevler koyu kapladı.

YAŞAR ANTER

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Yaklaşık 3 bin yıllık antik kent kalıntıları ile Bizans dönemine ait kilise kalıntıları ve mozaiklerin bulunduğu bölgenin de yer aldığı koyda Kültür ve Turizm Bakanlığı üç yıl önce kazı ve kurtarma çalışmaları başlatmıştı.

Her yıl on binlerce lüks yat ve teknenin konakladığı, dünyaca ünlü milyarderlerin tatil yaptığı koydaki ormanların yanması denizcileri isyan ettirdi.

Kaptan Ersan Tüzmen “Yangın Mazı'dan Kissebükü'ne geldi, geleceği zaten belliydi, tek bir uçak helikopter hiçbir şey yok. Sadece bir tekne denizden müdahale ediyor. Zaten karadan müdahale bu bölgeye çok zor. Müdahale için kim ne bekliyor anlamış değiliz. Havadan müdahalede ne yazık ki çok geç ve yetersiz kaldı, bu cennet yerler, doğa binlerce yıllık tarihi eser bir daha yerine konulmaz, denizden hem faciayı seyrediyor. Hem de bu sıcak havada bunun yaşanmasına izin verenlere beddualar ediyoruz, çok acılı, üzüntülü ve sinirliyiz, ormanlar, doğa, turizm, deniz turizmi mavi yolculuk hepsi bitti” diye konuştu.

TERMİK SANTRALLERDEN AÇIKLAMA VAR

Yeniköy Kemerköy Termik Santrali yönetim kurulundan yapılan açıklamada alarmda oldukları bilgisi verildi ve ise şunlara yer verildi:

* Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören'de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerimize yaklaşması ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

* Santrallerimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

* Yangının devam ettiği Milas’ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyelerimiz ve acil durum müdahale ekiplerimiz ortak çalışmalarına devam etmektedir.

* Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahele araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır. Yöre halkı ve yerel otoriteler ile sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz.

* Tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Alanda aktif olarak görev alan ve bizlerle omuz omuza çalışan tüm kurumlarımıza, özverili çalışanlarına ve fedakar vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.

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