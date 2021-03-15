Ali Babacan: İktidar seçim kurallarıyla oynamaya başladıysa bilin ki gitme zamanı gelmiştir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da partisinin 1. Olağan Bağlar İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Babacan, şunları söyledi:

* Biz Diyarbakır'a gelince başka, Diyarbakır'dan dönünce başka konuşanlardan değiliz. Şöyle bir görünüp gidenlerden değiliz. Bizim özümüz, sözümüz bir. Ülkemizin her bir yanında başımız dik yürüyoruz.

* Sayın Erdoğan ‘ne Kürt sorunu ya' dedi. Biliyoruz ki, iktidar ortakları halktan kopuk, ayrımcı, baskıcı, hukuksuz uygulamalarıyla ülkemizdeki her sorunu tek tek diriltti.

“CEYLAN ÖNKOL DAVASINDA SUÇLU KİM?”

12 yaşındaki Ceylan Önkol'un ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yüzde 90 kusurlu bulunmasına ilişkin de konuşan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Beş ay önce Diyarbakır'a geldiğimde, gözleriyle hafızalarımıza kazınan Ceylan Önkol'dan bahsetmiştim. İdare Mahkemesi, Ceylan'ın ölümünde bakanlığı yüzde 90 kusurlu buldu. Kusurun yüzde 10'unu da evinden ot toplamaya çıkmış, Diyarbakırlı yoksul bir kızımızın üzerine bıraktılar.

* Peki o yüzde 90 kusur var da onun sorumlusu açıklandı mı? Kusur var ama suçlu yok. Daha da acısı Ceylan'ın ailesinin on iki sene boyunca adliyelerde mücadele etmesiydi. Bu mudur adalet? On iki sene sürüncemede bırakılır mı? İlla hatırlatmamız mı gerekiyor?.

“İNSANLARIN ANA DİLİYLE KAVGA EDİP KİMLİKLERİNİ YOK SAYAMAZSINIZ”

İçişleri Bakanlığı'nın şiddete uğrayan kadınların yardım istemesi için geliştirdiği ve 2018 yılında faaliyete geçen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında Kürtçe’ye yer verilmemesini de eleştiren Babacan, şöyle konuştu:

* Kadın Destek Uygulaması'nda (KADES) Türkçe dışında tam beş dil var ama bu ülkede en çok konuşulan ikinci dil yok. Konu kadına şiddete gelince neden Kürtçe ‘bilinmeyen bir dil' oluyor? Şiddete uğrayan kadının konuştuğu dille kavga edilir mi?

* Sokak ortasında kendi kendilerine ilan-ı aşk ediyorlar, sağa sola ‘Erdoğan'ı seviyorum' yazıyorlar. Diyarbakır surlarına da Kürtçesini yazdırdılar. Kürtçe, bu milletin parasıyla taraflı cumhurbaşkanına sevgi göstermeye gelince akıllarına geliyor ama konu kadına şiddetse bilinmeyen dil oluyor.

* Beş ay önce ‘Kürtçe öğretmen atanmıyor' demiştim, sesimizi duymuşlar. Yüzde 200'lük artışla 1'den 3'e çıktı… Koskoca Türkiye'de üç Kürtçe öğretmeni var. Komik olmayın. İnsanların ana diliyle kavga edip, kimliklerini yok sayamazsınız.

“SEÇİM SİSTEMİYLE OYNUYORLARSA, BİLİN Kİ GİTME ZAMANIDIR”

AKP iktidarının seçim mevzuatına ilişkin çalışmalarına da değinen Babacan, “Mevcut seçim yasalarıyla artık bir daha iktidara gelemeyeceklerini görüyorlar. Bu nedenle ‘oyunun kurallarını değiştirelim de öyle kazanalım' diyorlar ama beyhude. Hangi iktidar olursa olsun, artık seçim kurallarıyla oynamaya başladıysa bilin ki gitme zamanı gelmiştir. İstedikleri kadar zihni sinir projeleri hazırlasınlar, gülüp geçeceğiz. Demokrasimizi en yüksek seviyeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİYE KADARKİ ‘REFORMLARLA' KURUMLARI ÇÖKERTTİLER”

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reformu'na ilişkin de eleştirilerde bulunan Babacan şunları söyledi:

* Ekonomik reform paketinde, çözmeleri gereken asıl sorunları ıskalıyorlar. Görmezden geliyorlar, sorunları inkâr ediyorlar. Konuşurken de iktidara sanki daha dün gelmiş gibi konuşuyorlar.

* Sayın Erdoğan'a göre korona dönemini başarıyla atlatmışız, bunu da partili cumhurbaşkanlığı sistemine borçluymuşuz. Sayın Erdoğan; ekonomide, salgın yokken de salgın döneminde de başarısızsınız.

* Türkiye daha salgın yokken yüzde 1 büyüdü. Bu başarısızlığınızın sebebi de o çok övündüğünüz taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminiz ve zihniyetiniz. Şimdiye kadar yaptıkları ‘reformlarla'; adil rekabet yerini müdahaleye, fırsat eşitliği yerini kayırmacılığa, verimlilik yerini ranta bıraktı. Kurumlarımız çökertildi, yerine tek bir kişinin keyfi konuldu.

“İCRAATİNİZİ GÖSTERİN; VARLIK FONU'NU KAPATIN, LİYAKATİ ESAS ALIN”

AKP iktidarına Varlık Fonu'nu kapatma çağrısında bulunan Babacan, şöyle konuştu:

* Ekonomi paketi için eski defterleri karıştırmışlar, 2015 öncesinde ne yapılmış diye bakmışlar. Son bir yıldır söylediklerimizi de satır satır okumuşlar.

* Kopya çekmişler. Ama sizden yazılı kitabe, dikit bekleyen yok. İcraatinizi gösterin. Reform diye sayfalarca doküman hazırlayacağınıza, kapatsanıza şu Varlık Fonu'nu.

* Liyakatli kişileri göreve getirin. Kamu ihalelerini 3-5 kişinin zenginleşmesine alet etmeyin.

“ESNAFA YILDA 275 LİRA DESTEK VERMEKLE ÖVÜNÜYORLAR”

Reform paketinde 850 bin esnafı ilgilendiren vergi muafiyetini yetersiz bulan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* 850 bin esnafa vergi muafiyeti getireceğiz diyorlar. Reformda en büyük manşet bu. Baktık 850 bin esnaf kim ve ne kadar vergi ödüyorlar diye. Basit usulde defter tutan esnafımız. Onlardan bütçedeki toplam vergi tahsilatı 234 milyon.

* Almayacağız dedikleri vergi yılda 275 lira. Yani esnaf başına 275 liralık katkı vermekle övünüyorlar.

* En az yüz esnafımıza ‘gözünüz aydın' dedim, hepsi güldü. ‘Bunlar ne yaptıklarını bilmiyor, bizden haberleri yok' diyor.

Babacan partisinin kongresine katılmasının ardından Bağlar ve Kayapınar ilçe binalarının açılışına katıldı.