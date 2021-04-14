Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde korkutan vaka sayısı artışı

Covid-19 salgınında yeni vaka ve vefat sayıları hızla artmaya devam ederken, hastalığa yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli sayısında iki ay içerisinde yaşanan artış korkuttu.

“69 MESAİ ARKADAŞIMIZDA MUTASYON VİRÜS GÖZÜKTÜ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde KOVİD-19 hastalığına yakalanan personel sayısı iki ayda üç kat artarak 591’e yükselmiştir. 69 mesai arkadaşımızda mutasyon virüs gözükmüş olup 28’i iyileşmiş, 41 kişinin ise tedavi süreci sürmektedir” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

Bir hafta önce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm randevularının iptal edildiğini hatırlatan Gültekin, belediye binasında ziyaretçi kısıtlaması uygulamasının devam ettiğini belirtti.





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