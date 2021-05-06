Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı? Anneler Günü hediyesi ne alınır?

Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2021 yılında 9 Mayıs olarak kutlanacak. Corona virüsü sebebiyle aynı tarihte sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. Anneler Günü’nde yakınında olamayacağımız annelerimiz için en güzel hediyeleri uzaktan gönderilmesi gerekecek.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye'de de 9 Mayıs Pazar 2021′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)