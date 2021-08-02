Antalya Demre’de de orman yangını çıktı

Antalya’nın Demre ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. Yangının bulunduğu alana karadan ulaşımda güçlük çekilirken, bölge yakınında sera ve evleri bulunan vatandaşlar korku içerisinde yangını izliyor.

İSMAIL AKIN

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Antalya Demre'de akşam saat 18.00 sıralarında Hoyran ve Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında büyüyen alevler yakın bölgedeki sera ve evleri de tehdit ettiği bilgisi verildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanları korkuyla izleyen vatandaşlar yangının bir an önce söndürülmesi çağrısında bulundu.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin karadan ulaşımın bulunmadığı yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çektiği bilgisi verildi.