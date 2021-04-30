Antalya’da tekel büfeleri kapatıldı, alkol satışı yasaklandı

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma dönemindeki kısıtlamalar ve uygulanacak kurallarla ilgili kamuoyunda tartışılan alkol satışıyla ilgili Antalya Valiliği İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu bir karar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verilmiştir” denildi.

Valiliğin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

* İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 30.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

* Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

* 1. Kurulumuzun 28.04.2021 tarihli ve 2021/27 no.lu kararının 1. maddesinin 2. fıkrasında geçen “ Bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının da, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olduğuna, bu marketlerin müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirleri almalarına” ibarenin iptal edilmesine,

* 2. İçişleri Bakanlığı'nın 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesine göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerekmektedir. Bu kapsamda;

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, ilimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına,

* 3. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,

* 4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,

* a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

* b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,

* c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

* d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

* İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.04.2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verilmiştir.