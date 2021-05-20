Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı

Olay, Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga Temur’la karşılaştı. Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu’na teklifini yineledi.

Saplantılı adam, 26 yaşındaki öğretmen yine olumsuz yanıt verince, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna üç kurşun isabet eden Arife Nur Sarıoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Tolga Temur da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

‘ÇOCUĞUMA NE OLDU’



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gene sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği saptandı. Katil Tolga Temur ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acı haber alan Arife Nur Sarıoğlu’nun yakınları olay yerine geldi. Annesi “Kızıma ne oldu? Söyleyin çocuğuma ne oldu” diyerek feryat edip, gözyaşı döktü. (DHA)

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