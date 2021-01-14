Aşı yaptıran AKP’li vekile tepki: Sağlık çalışanı mısınız?

Acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Koca, aşı kampanyasında önceliğin sağlık çalışanlarına verildiğini, ‘risk sıralamasının’ esas alınacağını ve buna göre hazırlanan aşı takvimiyle toplum bağışıklığının en üst seviyeye çıkarılacağını söylemişti.

Bakan Koca'nın açıklamalarına rağmen AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin aşı olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Selim Gültekin şu ifadelere yer verdi:

“Aşımı oldum CoronaVac aşısına, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerimize uygulandı Bugün de Niğde’mizde sağlık camiamızın bir parçası olarak eşimle birlikte ilk aşıyı yaptırıp aşılama sürecini başlattık.”

HANGİ SIFATLA AŞI OLDUNUZ?



Bazı sosyal medya kullanıcıları milletvekilliği görevinde bulunduğu için eczacılık mesleğini yapamayan Selim Gültekin'in aşı yaptırmasına tepki gösterdi.

– Aktif olarak vekil değil misiniz? Eczacılığı şu anda yapmadığınızı varsayıyorum. O zaman önceliğiniz nedir? Sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 200 bin küsurlarda deniyordu, siz de bu sayıya dahil misiniz?

– Eşiniz tamam da sayın vekil siz aktif sağlık çalışanı mısınız?

– Nasıl yani? Corona ile aylardır ölümle burun buruna, aktif mücadele veren sağlık çalışanlarına uygulanmıyor mu sadece?

– Sayın vekil, vekil olduğunuz halde eczacılığa devam mı ediyorsunuz? Eğer etmiyorsanız hangi sıfatla aşı oldunuz? Sayın Fahrettin Koca sizin bir cevabınız var mı?

– Sayın Gültekin vatandaş sonbahar yaprağı gibi toprağa düşerken sizin bu filizlenme telâşınız bu ülkeye baharı getirmez.

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