Atilla Kıyat’tan elektronik kelepçe tepkisi

Montrö Sözleşmesi ile sarıklı ve cübbeli amiral fotoğrafları üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14’ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma’dan soruşturma başlatılmıştı. 10’u 6 gün Emniyet’te tutulduktan sonra, ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.

Ardından amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlanmıştı. Bacağına elektronik kelepçe takılan emekli amiral Atilla Kıyat, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

“HİÇBİR GÜCÜN KELEPÇE TAKAMAYACAĞI BEYNİMİN ONURU BANA AİT”

Kıyat, “12 yılı amiral olarak, 43 yıl üniformamı şerefle taşıdım. Kıbrıs gazisiyim. Bugün elektronik kelepçe takılan bacağımın utancı bana ait değil. 80 yaşıma kadar kelepçe takılamayan ve ölünceye kadar da hiçbir gücün kelepçe takamayacağı beynimin onuru ise bana ait” ifadelerini kullandı.