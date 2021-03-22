Ayasofya baş imamı bu kez ekonomiye el attı

Ülke gündeminde olan konular hakkında skandal ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çeken Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın, bu kez de ekonomiye el attı.

“7 DÜVELE KARŞI İSTİKLAL MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Boynukalın 7 düvele karşı istiklal mücadelesi verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir.”

BAKARA SURESİ’NDEN ÖRNEK VERDİ

Bakara Suresi’nden 155 ve 157. ayetleri paylaşan Boynukalın şunları yazdı:

“FAİZLE MÜCADELE ETMEK İSLAM’IN EMRİDİR”

“Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam’ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam’ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.”

Boynukalın sosyal medyada kendisine yönelik tepkiler üzerine de “Ben İslam’ın tek temsilcisi değilim. Sadece doğru bildiklerimi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Herkes fikrini söylemekte serbest. Ama hakaret, küfür içeren veya polemik amaçlı olan mesajları engelliyorum.” diye yazdı.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Daha önce de Boynukalın, laikliği, kadın erkek eşitliğini, kadın cinayetlerini ve İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alarak eleştirilerin odağı olmuştu. Boynukalın’ın tepki çeken paylaşımları şu şekilde;

“ALLAH RAZI OLSUN”

Boynukalın, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı kaldırılmasıyla ilgili “İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye” ifadelerini kullanmıştı.

KADIN CİNAYETLERİ HABERLERİNDEN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Başka bir paylaşımda da Kadın cinayetleri haberlerinden rahatsızlığını dile getiren Boynukalın, “Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: “Sizin için kısasta hayat vardır” ilahi düsturudur. Sürekli “kadın cinayetleri” vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.” demişti.

Boynukalın başka bir paylaşımında ise aile ‘reisinin' erkek olduğunu; dine, akla ve fıtrata uygun olanın da bu olduğunu savunmuştu.

“LAİKLİK AÇIKLAMASI”

Boynukalın, Anayasa tartışmalarıyla ilgili “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, Anayasa'dan laikliğin kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

SİFİL’E DESTEK VERMİŞTİ

Boynukalın, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in Diyanet’e yaptığı “Yılmaz Özdil’in ve Cüneyt Akman’ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” çağrısına da destek vermişti.