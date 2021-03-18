Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır

Trabzon Havalimanı’nda horonla karşılanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanayi esnafını ziyaret ettikten sonra partisini Ortahisar 1. İlçe Kongresi’ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında hükümeti eleştiren Babacan, parlamenter sistem için diğer partilerle diyaloğa başladıklarını söyledi.

AVRUPANIN BİN SENE ÖNCE YAPTIĞINI ŞİMDİ AÇIKLADILAR

Türkiye’de DEVA öncesi ve DEVA sonrası siyasetin farklı olacağını belirten Ali Babacan, iktidarın doğmamış çocuklara kadar milleti borçlandırdığını dile getirdi.

Hükümetin açıkladığı insan hakları paketini de eleştiren Babacan, “Avrupa’nın bin sene öncesi yaptıklarını yeni bir şeymiş gibi anlattılar. Sonra, ekonomi reform paketi açıkladılar. Sayın Erdoğan ekonomi uçuyor pik yapıyor diyor, sürekli paket açıklayıp duruyor. Biz söyledik ekonomi pik yapmadı, dip yaptı görmüyor musunuz? Yüzü gülen esnaf yok. Maliyetler artmış ama vatandaşların satın alma gücü artmamış. Ama hükümet ekonomi pik yapmış diyor” ifadelerini kullandı.

HÜKEMETİ SINAV YAPTI

Hükümetin sorunları doğru teşhis edemediğini ve bu nedenle çözüm bulamadığını belirten Babacan, AKP iktidarına 12 soruluk sınav yaptı

Ali Babacan, soruları tek tek okuyarak not verdi:

Soru 1: 190 kez değişiklik yapılan kamu ihale kanununu çıkış amacına uygun hale getirecek misiniz? Tüm ihaleleri açık, şeffaf fırsat eşitliğine dayanır hale getirecek misiniz yoksa yine 3-5 kişiyi zenginleştirmeyi ülkeyi kalkındırmak mı zannedeceksiniz?

Soru 2: Devlet kurumlarını Sayıştayların denetimine açacak mısınız?

Soru 3: Harcamalarda israftan vazgeçecek misiniz? Mali kuralı getirecek misiniz?



Soru 4: Kara delik haline gelen varlık fonunu kapatacak mısınız?



Soru 5: Kamu-özel işbirliği projeleri için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu ülkenin kaynakları bu projelere akmaya devam edecek mi?



Soru 6: Kanal İstanbul gibi rant projelerinden vazgeçecek misiniz?



Soru 7: Merkez Bankasını gerçekten bağımsız çalıştıracak mısınız yoksa canınız sıkıldıkça başkanı görevden almaya devam mı edeceksiniz?



Soru 8: Merkez Bankası bilançosundaki yedek akçeyi pervasızca harcamaktan vazgeçecek misiniz?



Soru 9: Döviz ve altın cinsinden iç borçlanmayı durduracak mısınız?



Soru 10: Kamu bankalarını kredi vermeye zorlamaya devam edecek misiniz?



Soru 11: TÜİK Kanunu değiştirecek misiniz? TÜİK’i bağımsız bir kurum haline getirecek misiniz yoksa rakamlarla oynamaya devam mı edeceksiniz?



Soru 12: Eş, dost ve partili kayırmacılığına son verecek misiniz? ” diye sorular sordu. Ardından da “Hiç bir sorunun cevapları yok. Böyle boş bir sınav kağıdına siz hangi notu verirsiniz? Sıfır sıfır. Dersini çalışmamışlar kopya bile çekemiyorlar” diye konuştu.

“BU ÜLKENİN ÜSTÜNE TAŞ DÜŞTÜ ZATEN”

Recep Tayyip Erdoğan’ın “Damat kadar başınıza taş düşsün” lafını hatırlatan Babacan, “Bu memleketin başına gelmedik taş kalmadı. Esnafın başına taş düştü. Çiftçinin, işçinin, gençlerin başına zaten koca koca taşlar düştü. Ve bu taşlar sizin yüzünüzden düştü. Bu taşlar ekonominin başını yardı kırdı zaten” diye konuştu.