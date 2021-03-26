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Babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü

33 yaşındaki Burhan Aydın evde yemek yerken tartıştığı 56 yaşındaki babası Şaban Aydın'ı boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Burhan Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güncellenme: 14:07, 26/03/2021
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Aydın Ailesi’nin Sivas Zara Ekinli köyünde dün gece bir dram yaşandı. 33 yaşındaki Burhan Aydın, babası Şaban Aydın ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Burhan Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın’ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

SOFRADA YEMEK YERKEN BIÇAKLAMIŞ

Köyden yaklaşık 3 kilometre uzakta yakalanan Burhan Aydın, Zara Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada yapılan sorgusunda sofrada yemek yerken çıkan tartışma sırasında babasını bıçıkladığını itiraf etti.

Şaban Aydın’ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde, oğlu Burhan Aydın tarafından boğazından bıçaklanan Şaban Aydın’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ekinli köyüne götürüldü.

(DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:49,