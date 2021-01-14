Bahçeli’den HDP açıklaması: MHP gereğini seve seve yapacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden gündeme dair bir dizi açıklamada bulundu. HDP’nin kapatılması ve Cumhur İttifakı’nın genişletilmesi tartışmalarına değinen Bahçeli paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP'ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır.

* Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.