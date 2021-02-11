Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık

Kars'ta icra edilen Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov birer konuşma yaptı.

Bakan Akar konuşmasında Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin karada, denizde, havada Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı başta olmak üzere tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması olduğunu belirten Bakan Akar, “Kutsal vatan topraklarımızın savunulması, 83 milyon vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması, bekamız için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başta FETÖ, PKK/YPG, IŞİD olmak üzere tüm terör örgütleri, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Akar, bu mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

“PENÇE KARTAL-2 HAREKATI BAŞLADI”

Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, Irak’ın kuzeyinde devam eden harekâtlara ilişkin şunları kaydetti:

* İnşallah terör belasından hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız artan bir şiddet ve tempoda devam etmektedir.

* Son aldığımız istihbari bilgiler çerçevesinde, oradaki teröristlerin varlığının devam ettiği, belirli yerlerde toplandıkları ve bir saldırı hazırlığı içinde oldukları yönünde istihbarat edinilmesinin ardından dün saat 02.55'ten itibaren Hava Kuvvetlerimizin harekâtıyla birlikte Kara Kuvvetlerimizin müştereken yaptığı yeni bir operasyon, ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’ başladı. Şu anda devam ediyor.

* Bunun amacı; teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık, yeni baştan birtakım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de orada etkisiz hâle getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak.

“IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ”

Ülkenin, sınırların ve vatandaşların güvenliği için mücadelenin devam ettiğini belirten Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

* Pençe Kartal-2 Harekâtı'nı da dost ve müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Onlarla koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

* Irak’ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde hiçbir komşumuzun topraklarıyla ilgili hak ve alakalarını çiğnemek gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil.

* Bizim yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın, halkımızın güvenliği, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması. Bütün faaliyetlerimizin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekiyor.

“BU KONUDA DA ORTAK TATBİKATLAR YAPILABİLİR”

NATO ile Irak'ta birtakım çalışmaların da yapıldığını anımsatan Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

* Biz bu manada Irak ile olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek, geliştirmek, NATO konusundaki her türlü bilgi ve tecrübelerimizi de paylaşmak suretiyle Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin bir hâle gelmesi konusunda bize düşen ne varsa, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, bunları da yapmaya hazırız. Bu konuda ortak eğitim ve tatbikatlar yapılabilir.

* Ayrıca savunma sanayii, temin, tedarik bakımından alınacak ilave tedbirleri de kendileriyle görüştük, görüşmeye devam edeceğiz.

Tatbikatların askerî faaliyetlerin içinde önemli yer tuttuğunu belirten Bakan Akar, “Şu anda 5-6 alanda operasyon, harekât devam etmekle birlikte tatbikatlarımızı da aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktayız” diye konuştu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katıldığı Kış 2021 Tatbikatı’nın başarıyla icra edildiğini dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

* Bütün dünyada bir kez daha görülmüştür ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımı, nitelikli personeli ile kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçtedir.

* Ülkelerimizin ve Türk milletinin savunması, güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerine, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine herkesin güvenmesi gerektiğini de bir kez daha burada gözler önüne sermiş bulunuyoruz.

Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinin sadece sözde olmadığını Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için gerçekleştiği harekâtta bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Bakan Akar, “Biz gerçekten kederde, kıvançta bir ve beraberiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ve zaferle sonuçlanan harekâtı büyük gurur, mutluluk ve sevinçle izlediklerini belirten Bakan Akar, “Bizim hiçbir şarta bakmaksızın daima Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzun bütün dünya tarafından bilinmesi lazım” dedi.

“TÜRKİYE'NİN KATKILARI UNUTULMAMALI”

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin hudutlarının güvenliğinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG’ye gerekli operasyonları yaptığını anımsatan Bakan Akar, “Harekâtlar, çok şükür başarılı bir şekilde, Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakârlığıyla icra edildi ve orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada herhangi bir şeklide terör koridorunun inşa edilemeyeceğini, kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Suriye’de anayasa tartışmalarının yapılmasında, siyasi çözümün, seçimlerin görüşülmesinde Türkiye’nin katkılarının unutulmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Akar, şunları kaydetti:

* Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye bu bölgeye müdahale edip de oradaki teröristleri etkisiz hâle getirmeseydi, göğüs göğüse mücadele etmek suretiyle DEAŞ’lı 3 bin terörist etkisiz hâle getirilmeseydi, PKK/YPG orada durdurulmasaydı, Suriye’deki resim çok daha farklı olurdu ve siyasi çözüm konuşma noktasına gelinemeyebilirdi.

* Bunda Türkiye’nin etkisi, katkısı yadsınamaz, çok büyük. Ayrıca, eğer Türkiye bölgede bu varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa’ya olacak mülteci akının nelerle sonuçlanacağını, ne sonuçlar doğuracağını da herkesin iyi düşünmesi lazım.

“TIRMANDIRICI DİLDEN UZAKLAŞMALARI LAZIM”

Kıbrıs’ta, Ege’de, Akdeniz’de yaşananlara değinen Bakan Akar, Türkiye’nin kimsenin hakkına göz dikmeden hakkını, hukukunu korumak istediğini; diyalogdan, siyasi çözümden yana olduğunu belirtti.

“Hiçbir şekilde asil milletimizin zerre kadar dahi hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz” diyen Bakan Akar, bunun ilgili herkes tarafından bilinmesini istedi.

Bakan Akar, Ege istişare görüşmelerinin başladığını anımsatarak, bugüne kadar ikisi Atina’da biri Ankara’da yapılan “güven ve güven artırıcı önlemler” çerçevesindeki toplantının dördüncüsünün Ankara’da yapılması için beklediklerini söyledi.

Bunun için Yunanistan’ı davet ettiklerini, bu toplantının yapılmasıyla daha iyi bir diyalog ortamının doğacağını, sorunların görüşmeler yoluyla çözülebileceğini değerlendirdiklerini belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

* Bölgede Yunanlı komşularımızın gerilimden uzak durması, gerilimi artırmaması, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı dil kullanmamaları lazım.

* Yunanlı komşularımızın bu tehdit dilinden vazgeçmesi, tehdit diliyle bugüne kadar hiçbir yere varamadıklarını görmeleri lazım.

* Yunanlı dostlarımızın, komşularımızın her seferinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki meseleleri, sanki Türkiye ile AB, ABD veya başka Avrupa ülkeleri arasındaymış gibi göstermelerinden vazgeçmeleri lazım.

* Çünkü bu dille problemlerin çözülmesine değil, yayılmasına sebep oluyorlar. Tehdit dilini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu tırmandırıcı dilden uzaklaşmaları lazım.

“TÜRKİYE HİÇBİR ŞEKİLDE SUSMAYACAK”

Herkesin askeri eğitimini, tatbikatını yapabileceğini ancak bir komşu ülkenin hedef gibi gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

* Tabi ki sizler ziyaretlerinizi yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz ama hiçbir ada yokmuş gibi tamamen Türkiye’nin yanındaki 300-500 metre, 3-5 kilometre uzaklıktaki adalara cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanları, tüm askerler…

* Bu ziyaretlerin herhangi bir şekilde tahrike, gerilimi artırıcı bir olaya dönüşmemesi lazım.

Bakan Akar, Yunanistan’ın silahlanma yarışına girmesinin iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmadığını, bunun tehdit unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını belirterek, bunlarla Türkiye’nin hiçbir şekilde susmayacağının bilinmesini istedi.

Türkiye’nin Kıbrıs konusunda da çok kararlı olduğunun altını çizen Bakan Akar, Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan Akar, “İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri” diye konuştu.