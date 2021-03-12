Bakan Bekir Pakdemirli: AK Parti ve Cumhur İttifakı dışındakiler ağırlıklı yalanın ipine sarılan, iftira siyaseti yapanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum’un kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü törenleri ile bakanlığının düzenlediği toplantılara katılmak üzere bugün Erzurum’a geldi. Bakan Pakdemirli, Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve bakanlık bürokratlarıyla ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Vali Okay Memiş, kentle ilgili brifing verdiği Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete Oltu taşı tespih hediye etti. Valilik sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret eden Pakdemirli, yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

“15 sene partinin hiçbir kademesinde çok önemli bir yerim olmamakla beraber günün birinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bakan olarak görevlendirildim” diyen Bakan Pakdemirli, “AK Parti’nin dışındaki siyaset ve Cumhur ittifakımızın dışındaki siyasete baktığımız zaman, ağırlıklı yalan ipine sarılanlarla, iftira siyaseti yapanların doğru dürüst eleştiri ortaya koyup çözüm önerileri koymayanların yaptığı siyaset. Buradaki siyasetin topluma, millete, kalkınmaya çok önemli faydası olmaz diye düşünüyorum” dedi. DHA