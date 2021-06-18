Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde sismik araştırma başlatıyoruz

Samsun’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Samsun Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Dönmez, ardından Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Kısa süren ziyaretin ardından Bakan Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu’nda basına kapalı olarak düzenlenen ‘Samsun Enerji Koordinasyon’ toplantısına katıldı.

“SİSMİK ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ”

Geniş protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, şunları belirtti:

* Samsun’da karada 64 milyon TL tutarında bir yatırımla sismik araştırma yapacağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Karadeniz ve Batı Karadeniz’de sismik araştırma faaliyetleri var.

* Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz. Samsun’a bu yıl içerisinde 64 milyon liralık AR-GE ayırdık.

* Karadan da inşallah müjdeleri paylaşırız. Aranmadık hiçbir yer kalmasın. Samsun için bu planı ayırdık. DHA