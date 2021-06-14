Bakan Koca duyurdu: İşçi ve memurların tamamına aşı randevusu açıldı

SGK kayıtlı tüm çalışanlara Covid-19 aşı randevusu yarın açılıyor. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun” ifadelerini kullandı.

BİR İLK DİYE DUYURMUŞTU

Bakan Koca aşılamada bir ilkin de yaşandığını belirterek, “Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750.000 doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!” mesajını paylaşmıştı.

Bu açıklamadan saatler sonra da yeni bir paylaşımda bulunan Koca, “Az önce 750.001'inci doz aşıyı yaptık” ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞIN SİTESİ ÇÖKTÜ

Bakan Koca’nın yaptığı aşı açıklamasının ardından bakanlığı resmi sitesi çöktü. Randevu almak için ‘mhrs.gov.tr’ye girmek isteyen vatandaşlar, siteye ulaşamadı.