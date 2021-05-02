Bakan Varank’tan Ali Babacan’a ‘fren Ali’ yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya'nın yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda Hazine Bakanlığı yaptığı döneme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

11 yıllık bakanlığı sürecinde yaptığı tasarruflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, şunları söylemişti;

*1 yıl Hazine Bakanlığı yaptım. Hazine'deki makam odamdaki mobilya neyse devrettiğim günkü mobilya aynı gün oldu. Defalarca mobilya değiştirmeyi bilmez miydim?

*Şu mobilyanın iskeleti durdu, kumaşı yıprandığı için sadece kumaşını değiştirttim ben biliyor musunuz? Bizim Hazine'de genelge yayınladık, A4 kağıtlarının önünü de arkasını da kullanacaksınız dedik.

*Sadece baskı yaparken kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın dedik. Bunun genelgesini yayınladık. Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de şöyle kızarlardı, ‘Ali para harcatmıyor' derlerdi. Fren Ali diyorlardı.

BAKAN VARANK'TAN BABACAN'A CEVAP

Ali Babacan'a twitter hesabından cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu ifadelere yer verdi:“Busan’da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?”

BABACAN: İKTİDARIN TROLLERİ BENİ TT YAPMAK İÇİN MESAİ HARCIYOR

Ali Babacan, Bakan Varank’ın paylaşımı sonrası ‘Fren Ali’ etiketinin ‘troller’ tarafından Twitter gündemi (Trend Topic – TT) yapıldığını iddia etti.

Babacan, “İktidarın trolleri beni TT yapmak için mesai harcıyorlar. Keşke iktidar, bu rezalete harcadığı kaynağı, fakir fukaranın derdine, esnafa, vatandaşa yardıma harcasaydı” diye yazarak, paylaşımının sonuna “Fren Ali” notunu düştü.