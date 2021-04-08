Belediye halkı düşündü, pide fiyatını düşürdü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, hijyenik ortamda üretilen pideleri bu Ramazan ayında geçen yıla göre uygun fiyattan Eskişehirliler ile buluşturacak. Gerek pandemi süreci, gerek içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu sebeple Halk Ekmek Tesislerinde üretilen Ramazan pidesini, vatandaşlara en uygun fiyattan ulaştıracaklarını açıkladı.

FİYATINI AÇIKLADI

Başkan Büyükerşen “Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 1 lira 50 kuruş olarak belirledik. 280 gram olarak üretilecek Ramazan pidesi haftanın 6 günü 48 büfemiz aracılığıyla vatandaşlarımıza sunulacaktır” dedi.

FIRINCILARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Vatandaşların içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önünde bulundurarak Fırıncılar Odasına çağrıda bulunan Başkan Büyükerşen “Ramazan ayı kardeşlik ve dayanışma ayıdır. Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir büyük sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımızın, bu anlamlı ayda sofralarına bereketi hep beraber getirebiliriz. Bu sebeple 3 lira olarak belirlenen pide fiyatlarını Fırıncılar Odamızın tekrar gözden geçireceğine inanıyor, fırıncı esnafımızın da Eskişehirlilerin yüzünü güldürmek için bu konuda destek olacaklarını umuyorum” ifadelerini kullandı.