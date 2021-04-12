Beyoğlu’nda 7 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığa 24 yıl hapis

İstanbul Beyoğlu’nda 29 Nisan 2020 tarihinde evininin önündeki parkta oynayan 7 yaşındaki Suriyeli D.A.'yı kaçırarak cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yakalanan kağıt toplayıcısı Adnan Y.'nin, ‘Cinsel amaçla çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Adnan Y., tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşma savcısı, tutuklu sanık Adnan Y.'nin ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 21 yıldan 43,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALI”

Mahkemede beyanda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Hatice Boz, “Sanık, ‘Nitelikli cinsel istismar' suçunu da işlemiştir” diyerek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

“SUÇU İŞLEMEDİM”

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Adnan Y., mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, “Suçu işlemedim. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Sanık avukatı da mütalaaya karşı yaptığı savunmada, “Mütalaayı kabul etmiyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Müvekkilin beraatını talep ederiz” ifadelerini kullandı. Mahkemede, son sözleri sorulan sanık, “Böyle bir şey yapmadım” dedi.

24 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Y.'nin, “12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar” ve “Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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