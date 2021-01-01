Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sınav için başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlar ile sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve ve belirtilen KPSS puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvurular 10 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saatine kadar ulaştırılması gerekmektedir, aksi takdirde başvurular dikkate alınmayacaktır.

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