Binali Yıldırım, Sedat Peker’in iddialarına yanıt verdi

AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Oğlunun Venezuela’ya gittiğini kabul eden Yıldırım, “Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek ahlaksızlıktır. Sedat Peker’in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz” dedi. Yıldırım açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle yanlıştır. Bu olsa olsa çamur at izi kalsın türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak’ta, Şubat’ta değil Aralık ayında gitmiştir.

* Ve beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı.

* Ama bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gitti ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkânlarıyla, kendisi biletini alarak, karşılayarak ziyaretini gerçekleştirmiştir.

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