Bir Afgan akını daha! Böyle görüntülendiler

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen düzensiz göçmen grubunu fark etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 113 Afganistan uyruklu göçmenleri yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

NİĞDE’DE BİR TIR DOLUSU GÖÇMEN BIRAKILMIŞTI

Türkiye'ye daha çok İran sınırından Van, Ağrı illeri üzerinden kaçak yollardan giriş yapan göçmenler çeşitli illere dağılıyor. Geçtiğimiz günlerde Niğde – Ankara Otoyolu'nda çekilen görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

İnsan kaçakçıları TIR dorsesinde getirdikleri 100'ün üzerinde düzensiz Afgan uyruklu göçmeni yol üzerinde bırakmıştı. TIR'dan inip yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7'sinin corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

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