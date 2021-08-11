Bodrum yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy ile Gümüşlük Mahallesi arasındaki Tırman Tepesi’ndeki makilik alanda çıkan yangın kontol altına alındı. Bakan Pakdemirli, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy ile Gümüşlük Mahallesi arasındaki Tırman Tepesi yamaçlarında bugün saat 15.00 sıralarında makilik alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Alevlerin Dereköy, Gümüşlük ve Peksimet köylerine yönelmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ve orman arazözlerinin müdahale ettiği yangına vatandaşlarda ellerinde çalı çırpı ve küreklerle müdahale etti. Polis ve jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangın makilik alanda ilerlerken bölgedeki iş makinaları ile traktörler ve su kamyonlarının yangın mahalline yönlendirildi.

Yapılan yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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