Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu’dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulması kararı alınırken, rektör Prof. Dr. Melih Bulu'dan ilk açıklama geldi.

Güncellenme: 10:44, 06/02/2021
Haberler Gündem
Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu’dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının tartışmaları sürerken; Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.

Kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı imzalı yeni Boğaziçi kararıCumhurbaşkanı imzalı yeni Boğaziçi kararı
AKP Boğaziçi Üniversitesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rektör sosyal medya TAyyip Erdoğan Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:10:37,