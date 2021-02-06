Boğaziçi Üniversitesi’ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu’dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının tartışmaları sürerken; Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.

Kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. — melih bulu (@melihbulu) February 6, 2021