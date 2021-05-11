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Boşandığı kadını beyzbol sopasıyla darp etti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi 29 yaşındaki E.H., 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darp edildi. Darp anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güncellenme: 16:08, 11/05/2021
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Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.H.’den 2 bin TL borç istedi. E.H.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan E.H.'yi beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., E.H.’ye hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDI

Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:25,