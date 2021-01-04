Boşanmak isteyen eşini böyle tehdit etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum bile diyemeyeceksin

Eşi Asım Erdinç Dinç’e boşanma davası açtıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte Mesudiye ilçesindeki ailesinin evine dönen 32 yaşındaki Gamze Dinç, ölümle tehdit edildiği ileri sürerek yetkililerden yardım istedi. Sosyal medya hesabından olayı anlatan genç kadın, yaklaşık 1 ay önce eşinin eşyalarını toplayıp boşanmak istediğini söyleyerek evi terk ettiğini ileri sürdü.

GEÇ OLMADAN BANA YARDIM EDİN

Eşinin evi terk etmesi üzerine 2 çocuğu alarak ailesinin yanına yerleşen Gamze Dinç, boşanma davası da açtı. Ancak bir kaç gün sonra eşi boşanmaktan vazgeçtiğini anlatan genç kadın, “Davayı açtıktan birkaç gün sonra mesaj atıp boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi. Ben de kararımın kesin olduğunu kendisine söyledim. Daha önce defalarca boşanmak istedim fakat aileme zarar verebilir düşüncesiyle vazgeçmiştim. Ailemin desteği, arkalarımda durmaları ile boşanmaya kesin karar verdiğimi söyledim. Bunun üzerine tehdit mesajlarına başladı.

Avukatla görüşüp koruma kararı çıkarttık. Bir süre sonra evimizin önüne geldi ve babamla arbede yaşadılar. Jandarma tarafından hastaneye götürüldüğünde 182 promil alkollü olduğu görüldü. Gerek telefonumdan gerek Facebook hesabından küfürlerine ve tehditlerine devam etti. Bunlar gibi bir sürü mesaj ve ekran görüntüsü mevcut elimde. Suç duyurusunda bulunduk ama hala dışarıda. Lütfen devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Bu şahıs dışarıda olduğu sürece huzurum olmayacak. Çok geç olmadan lütfen bana yardım edin” ifadelerini kullandı.

EMİNE BULUT GİBİ ÖLMEK İSTEMİYORUM DİYEMEYECEKSİN

Sosyal medyadan ve mesaj göndererek açık bir şekilde genç kadını ölümle tehdit eden Asım Erdinç Dinç, “Nereye kadar. Kanında boğulacaksın. Yalvartmayacağım seni merak etme. Emine Bulut gibi ‘ölmek istemiyorum’ bile diyemeyeceksin” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Küfür ve hakaretlerin yer aldığı mesajlarda Asım Erdinç Dinç, “Hepinizi tek tek doğrayacağım. Bu öfkem o evde yaşayan herkesin ölümü olacak ve bunu gözümü kırpmadan yapacağım” diye yazdı.

BU SEFER GEÇ KALINMADI

Genç kadının yardım çığlıkları karşılık buldu ve güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehditler eden Asım Erdinç Dinç’in yakalandığını duyurarak, “Devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde gereği yapılarak, şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve Sivas’ta gece kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli işlemler başlatılmıştır” denildi.