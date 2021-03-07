Bursa’da bir kız çocuğunu taciz eden şüpheliyi çevredekiler darbetti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katından bir kız çocuğunun sesini duydu. İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğunun taciz edildiğini fark etti.

10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı. Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

DARP ANLARI KAMERADA

Öte yandan taciz şüphelisi H.H.Ünün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)