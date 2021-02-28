Bursa’nın en büyük kent mezarlığı doldu

Bursa'da yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı Hamitler Kent Mezarlığı'nda doluluğun yüzde 90'a ulaşmasının ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 418 bin metrekare alanlı Hasköy Mezarlığı'nda çalışmaları hızlandırdı.

DEFİN İÇİN YENİ ALAN AÇILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki bin 300 mezarlığın bakım, onarım ve temizliğinin yanı sıra Hasköy'e de ağırlıklı olarak kent merkezine hitap edecek yeni bir mezarlık alanı için çalışma başlattı.

Yaklaşık 418 bin metrekare alan üzerinde 131 adet mezarlık adası, 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık gömü alanı bulunacak Hasköy mezarlığında BUSKİ ekipleri tarafından altyapı çalışmaları yapılırken, diğer taraftan mezarlık duvarı ve mezarlık içi yolların imalatı da hızla devam ediyor.

“HAMİTLER KENT MEZARLIĞI YÜZDE 90 DOLDU”

Günlük ortalama 55 ve geçtiğimiz yıl toplam 19 bin 870 defin işleminin gerçekleştiği Bursa'da Hamitler Kent Mezarlığı'nın yüzde 90 oranında dolduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2013 yılında devreye alınan 500 bin metrekarelik Erdoğanköy Mezarlığı’nda ise bugüne kadar 5 bin 500 defin gerçekleştiğini ve doluluk oranının yüzde 1'ler seviyesinde olduğunu söyledi.

“SIRALI DEFİNLERE KAPATILACAK”

Hamitler Kent Mezarlığı'nın dolması nedeniyle yeni bir mezarlık ihtiyacı doğduğunu hatırlatan Alinur Aktaş, “Bu konuda Hasköy'de başlattığımız çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmalar tamamlandığında meclis kararı alıp, Hamitler Mezarlığı'nı sıralı definlere kapatmak istiyoruz. Bu nedenle Hasköy'de gerek mezarlık alanının düzenlemesi gerekse bağlantı yollarının oluşturulması noktasında hummalı bir çalışma var” diye konuştu.

2020’DE ÖLÜM SAYISI ARTTI

Bursa’da geçtiğimiz Aralık ayında corona vakalarındaki artış kadar mezarlıklardaki yoğunluk da dikkat çekiyordu. Kentte, 1-30 Kasım 2019'daki vefat sayısı bin 320 iken, 1-30 Kasım 2020'deki vefat sayısı 2 bin 993'e ulaşmıştı.

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