Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cami avlusunda dehşet

Elazığ’da bir caminin avlusunda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncellenme: 01:00, 20/06/2021
HaberlerGündem
Cami avlusunda dehşet

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak’ta bulunan Rüstempaşa Camisi’nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avluda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğunu tespit etti.

Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

İlginizi ÇekebilirCeset görmek için bir biriyle yarıştılarCeset görmek için bir biriyle yarıştılarİlginizi ÇekebilirCovid-19'un merkez üssünde korkunç görüntü: Ölenlerin cesetleri nehirden çıktıCovid-19'un merkez üssünde korkunç görüntü: Ölenlerin cesetleri nehirden çıktı
Antalya cami Çocuk Corona Elazığ Fırat Üniversitesi Hindistan Polis Sağlık savcı
Yayınlanma Tarihi:00:59,