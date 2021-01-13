Can Ataklı: Daha önce de laiklikle ilgili görüşlerimi defalarca açıkladım

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

KORKUSUZ yazarı Can Ataklı'nın 23 Mart tarihinde Tele1 TV’de yayınlanan programda uzaktan eğitim programı EBA TV’de ders veren başörtülü bir öğretmen hakkında söylediği sözler üzerine, hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti.

Açılan dava İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Gazeteci Can Ataklı, savunmasında şunları söyledi:

– Ben uzun yılardır Türkiye'de gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da televizyon programcılığı yapıyorum. Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı.

HAKARET KASTIM YOKTUR

– Olayın olduğu gün Tele1’de programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayınının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor. Yazı olarak konuşmalarım okunduğunda rahatsız edici gelebilir. Ancak televizyon ortamındaki konuşma tarzım jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun da dikkate alınmasını istiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.

Mahkeme, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını hazırlama talebi üzerine duruşmayı erteledi.