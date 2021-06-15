Çanakkale Savaşı’nda kullanılan tarihi top hurdalıkta bulundu

Çanakkale Savaşları’nda ve Milli Mücadele döneminde kullanılan tarihi top Edremit Belediyesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı. Bir hurdalıkta bulunan belediye müzesi tarafından korumaya alınan tarihi top Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilecek. Edremit Belediyesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından Bakanlıktan verilen cevapta tarihi topun Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından tam donanımlı konservasyon atölyesinde bir aylık bir işlem tabi tutularak restarosyonun yapılacağı bildirildi.

HARBİYE’DE RESTORE EDİLECEK

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın öncülüğünde ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirterek, “Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra ilçemizin tarihinde önemli izleri bulunan tarihi değerlere sahip çıkıyoruz. Atatürk Evi, Sabahattin Ali Evi gibi tarihi mekanların ardından Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tarihi topu da yeniden gün yüzüne çıkardık. Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız yazışmaların ardından tarihi topun bağlı İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından restore edilmesine karar verildi. (İHA)