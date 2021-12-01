CHP’li Bakırlıoğlu: Süt fiyatı artıkça destekleme düşüyor

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt fiyatına yüzde 46 zam yaparak 4 lira 70 kuruş açıklamasına rağmen, sütün litresine verilen destekleme düşüş yaşandı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakarlıoğlu, daha önce sütün litre başına verilen desteklemenin 30 kuruş iken zammın ardından bunun 20 kuruşa düştüğünü belirterek, “Süt fiyatı artıkça destekleme düşüyor. Vatandaşın endişesi çiğ süt fiyatındaki artışın raf fiyatlarına yansıması. Bunu engellemenin yolu desteklemeden geçiyor.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Ulusal Süt Konseyi geçtiğimiz gün aldığı tavsiye kararı ile çiğ süt fiyatına yüzde 46'lık zam yaparak 4 bira 70 kuruş olarak açıkladı. Çiğ süt fiyatındaki artışın süt üreticilerinin yaşadığı soruna çözüm getirmeyeceğini ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, fiyatın yükselmesine rağmen, sütün litre başına verilen desteklemede büyük oranda düşüş yaşandığı açıkladı.

“DESTEKLEME ORANI YÜZDE 17'DEN 4'E DÜŞTÜ”

Süt üreticilerini en çok ayakta tutan faktörün sütün litresine verilen destekleme olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, destekleme oranının çiğ süt fiyatına artış ile birlikte yüzde 4 oranında düştüğünü söyledi.

Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Ulusal süt konseyi dün aldığı tavsiye kararı ile çiğ süt fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak açıkladı. Ancak çiğ süt fiyatındaki yüzde 46'lık artış sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını hem süt birlikleri hem de tüketici örgütleri dile getirmekteler. Çünkü desteklemeler yetersiz kalıyor. Yapılan zam doğrudan raf fiyatlarına yansıyacağından bu sefer de tüketici mağdur olacak.

* Sütün fiyatı 2 lira 30 kuruş iken sütün litresine 40 kuruş destek veriliyordu. Yani destekleme oranı yüzde 17 idi. Süt fiyatı 2 lira 80 kuruşa yükseldiğinde destekleme 30 kuruşa düşürüldü. En son sütün fiyatı 4 lira 70 kuruş açıklandı. Verilen destek 20 kuruş. Destekleme oranı litre başına yüzde 17'den yüzde 4'e düşürüldü. Yani süt fiyatı arttıkça destekleme düşüyor.

“ÇİĞ SÜT DESTEĞİ EN AZ 70 KURUŞ OLMALI”

Destekleme oranındaki düşüşün süt hayvancılığını sürdürebilir olmaktan çıkaracağını ifade eden Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Bu rakamlarla süt hayvancılığı için sürdürülebilir bir durum değildir. Sürdürülebilir bir hayvancılık için Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği destek litre başına en az 70 kuruş olmalıdır. Zaten süte gelen zam, çiftçinin cebinden aylar öncesinden çıktı. Yetiştiricinin ürettiği sütün fiyatı iyi oranda artmış görünüyor. Fakat yem fiyatlarındaki aşırı artış süt zammının çiftçinin cebine girmeden aylar öncesinden aldı götürdü. 2020 Kasım ayında 2210 lira olan bir ton süt yeminin fiyatı bugün 4 bin lirayı geçmiş durumda.

* Ve fiyatların burada durmayacağını zamların peş peşe geleceğini herkes biliyor. Yanlış hayvancılık politikalarındaki sorunlar gün yüzüne çıktı. Yem fiyatındaki artış devam edeceğine göre eğer destekleme verilmezse süt hayvanları bir bir kesime gitmeye deva edecek. Vatandaşın endişesi çiğ süt fiyatındaki artışın raf fiyatlarına yansıması. Bunu engellemenin yolu desteklemeden geçiyor. Desteklemelerin litre başına yüzde 15 düzeyine getirilmesi gerekmektedir.”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak, bir ülkede her yurttaşın yaşamı için gerekli hayvansal protein ihtiyacının karşılanması gerektiğini, sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için özellikle süt, et, yumurta gibi ürünlerin tüketiminin arttırılması gerektiğinin altını çizerek, “Bu devletin görevidir. Bu da üreticiyi desteklemekten geçer. AKP iktidarı yabancı üreticiyi değil, Türk üreticiyi desteklemekten başka bir şey yapmıyor. Yani ülkesindeki yurttaşların sağlığıyla oynuyor.” diye konuştu.

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